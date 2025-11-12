Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети

Чакаме президента Радев да се произнесе – да сложи вето или да пусне закона, имаме име за особен управител в "Лукойл", съгласувано е с партньорите.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, след като президентът заяви, че още на 23 октомври е трябвало да бъде назначен особен търговски управител (ОТУ) в рафинерията в Бургас.

"Единствената му роля е или да сложи вето, или да го пусне, а не да ни дава съвети. Аз знам защо го е направил, подразнил се е от едно писмо, което поверително му изпратих", каза още Борисов без да уточнява подробности. "Мога да уверя президента Радев, че всяко наше действие се съгласува и с Европейската комисия, и с ОПАК, и с Министерство на енергетиката на Щатите. Така че единственото, което моля е да се произнесе", добави Борисов.

По думите му, ако Радев не наложи вето, особен управител ще бъде назначен веднага.

Всичко е спокойно – имаме бензин за шест месеца, дизел за четири, керосин за два месеца, разясни лидерът на ГЕРБ.

Борисов беше категоричен, че Пеевски няма да вземе рафинерията, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат.