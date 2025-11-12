БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Нито Пеевски, нито Кирил Петков ще вземат рафинерията, заяви лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов
Снимка: БТА
Слушай новината

Чакаме президента Радев да се произнесе – да сложи вето или да пусне закона, имаме име за особен управител в "Лукойл", съгласувано е с партньорите.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, след като президентът заяви, че още на 23 октомври е трябвало да бъде назначен особен търговски управител (ОТУ) в рафинерията в Бургас.

"Единствената му роля е или да сложи вето, или да го пусне, а не да ни дава съвети. Аз знам защо го е направил, подразнил се е от едно писмо, което поверително му изпратих", каза още Борисов без да уточнява подробности.

"Мога да уверя президента Радев, че всяко наше действие се съгласува и с Европейската комисия, и с ОПАК, и с Министерство на енергетиката на Щатите. Така че единственото, което моля е да се произнесе", добави Борисов.

По думите му, ако Радев не наложи вето, особен управител ще бъде назначен веднага.

Всичко е спокойно – имаме бензин за шест месеца, дизел за четири, керосин за два месеца, разясни лидерът на ГЕРБ.

Борисов беше категоричен, че Пеевски няма да вземе рафинерията, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат.

"Всичко ще бъде съгласувано с нашите партньори – и в Европа, и в Америка", увери Бойко Борисов.

#"Лукойл" #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
2
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
3
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
4
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
5
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026
6
Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Политика

НА ЖИВО: Енергийната ефективност и здравното осигуряване - акценти в работата на НС
НА ЖИВО: Енергийната ефективност и здравното осигуряване - акценти в работата на НС
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша" Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша"
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти
Чете се за: 00:52 мин.
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша" Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави животното да агонизира и си тръгна" След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави животното да агонизира и си тръгна"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Слънчево време през днешния ден
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Онлайн сигурност и деца - как могат да бъдат защитени в ерата на AI?
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ