Действащ кмет ли е Благомир Коцев?

Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Общинската избирателна комисия във Варна започва разглеждането на сигналите срещу кмета Благомир Коцев, който в момента е задържан. Темата засяга използването на неговата отпуска и възможността той да изпълнява функциите си от ареста. Това обясни Велин Жеков, председател на ОИК-Варна в "Денят започва".

„Има два сигнала, които са постъпили в Общинската избирателна комисия Варна. Първият е от 3 ноември и касае проверка дали е изтекъл отпускът, който може да ползва господин Коцев, и дали е нарушено условието за наличие на работа в срок по-дълъг от един месец. Вторият сигнал е от 4 ноември и съдържа същото съдържание, като е упомената и точната правна рамка“, обясни Жеков.

На въпрос за полагаемия отпуск на кмета, той уточни:

„По принцип отпускът, който може да се ползва от кмета, е удължен – не е в обичайните 20 дни по Кодекса на труда, а по наредба е 30 дни за всички органи на изпълнителната власт, териториални и централни“, каза той.

Относно възможността за неплатен отпуск и отсъствия по неоснователни причини Жеков поясни:

„На основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, кмет може да неоснователно да отсъства от работа в рамките на един месец. Едва след изтичане на този срок се счита, че има основание за прекратяване на мандата“, обясни Жеков.

Жеков коментира и политическия аспект на казуса:

„Общинската избирателна комисия, както и районната, се съставят по квоти от парламентарно представени политически партии. Би трябвало политическото влияние да отпадне, защото ОИК е административен орган, избирателна администрация.“

На въпрос дали кметът може да издава легитимни решения от ареста, председателят на комисията заяви:

„С тази информация се запознах от медиите и мисля, че не е коректно ОИК да коментира работата на друг орган. Като юрист бих се запазил за момента мнението за себе си, защото решението на комисията ще бъде колективно и обсъдено от всички членове.“

Казусът остава сложен и с потенциален обществен и политически отзвук, а решението на комисията се очаква в следващите дни.

Вижте целия разговор с Велин Жеков на "Денят започва".

