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Фиорентина привлече нападател от Евертън

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Спорт
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Според Transfermarkt пазарната стойност на нападателя е около 18 милиона евро.

Фиорентина 2026
Снимка: БГНЕС
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Нападателят на Евертън Бето е на път да се завърне в Италия, като тази сутрин е отпътувал за Флоренция, където му предстоят медицински прегледи и подписване на договор с Фиорентина. Информацията е на трансферния експерт Фабрицио Романо.

Евертън е дал зелена светлина за сделката, която е на стойност 17 милиона евро. Очаква се 28-годишният нападател на Гвинея-Бисау да подпише с „виолетовите“ преди затварянето на трансферния прозорец.

Бето пристигна на „Гудисън Парк“ през август 2023 година и има договор с английския клуб до юни 2027-а. През изминалия сезон той записа 40 мача във всички турнири, в които отбеляза 10 гола и добави една асистенция.

Според Transfermarkt пазарната стойност на нападателя е около 18 милиона евро.

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#ФК Евертън #ФК Фиорентина #Бето

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