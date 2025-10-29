Fitch потвърди рейтинга на ББР: „BBB+“ стабилна перспектива

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Fitch подчертава засилената роля на ББР като ключов източник на финансиране за малкия и среден бизнес

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие (ББР) на ниво „BBB+“ със стабилна перспектива, както и краткосрочния рейтинг „F1“.

След като през юли агенцията повиши оценката на ББР до това ниво, сега тя отново я потвърждава, отчитайки стабилното финансово състояние на банката.

Рейтингът на ББР остава равен на този на Република България, който бе повишен след решението за приемане на страната в еврозоната.

В своя доклад Fitch подчертава засилената роля на Българската банка за развитие като ключов източник на финансиране за малкия и среден бизнес, както и участието й в приоритетни за националната икономика проекти, в съответствие със стратегията на ББР за периода 2024-2026 г.

Агенцията отбелязва също стабилизирането на печалбите на банката през последните три години и силната й капиталова позиция.

Очакванията на Fitch Ratings са делът на държавно гарантираното финансиране за ББР в подкрепа на бизнеса да нарасне през 2025–2026 г., което ще засили способността й да подпомага устойчивото икономическо развитие на страната.

