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FIVB възстановява Русия в международния волейбол

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Спорт
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Руските национални отбори отново ще могат да участват в турнирите под егидата на световната федерация, а завръщането им ще бъде съпътствано от специална антидопингова програма

FIVB възстановява Русия в международния волейбол
Снимка: bgvolleyball.com
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Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви, че руските национални отбори и официални лица ще бъдат допуснати отново до участие във всички състезания под нейна егида, включително световни първенства и международни турнири.

Решението идва ден след като Международният олимпийски комитет промени ограниченията и остави на международните федерации да определят условията за завръщането на руските спортисти. На 8 юли FIVB официално даде зелена светлина за реинтеграцията на Русия.

"Това решение е в съответствие с ангажимента на FIVB да защитава основното право на спортистите да участват в спорта независимо от тяхната националност“, се казва в позицията на световната централа.

Освен възстановяването на правото на участие, руските национални отбори ще бъдат върнати и в световната ранглиста с броя точки, който са притежавали към момента на тяхното отстраняване.

Все още няма окончателно решение дали Русия ще може да използва националното си знаме, химн и останалите държавни символи. По този въпрос FIVB и Европейската конфедерация по волейбол (CEV) ще проведат допълнителни консултации с международните спортни организации.

Световната федерация уточнява още, че в съответствие с препоръките на МОК ще бъде въведена специализирана антидопингова програма за руските състезатели, която ще се осъществява от Международната агенция за тестване (ITA).

В официалната си позиция FIVB подчертава, че продължава да е силно обезпокоена от войната в Украйна, осъжда всички форми на насилие и заявява, че ще продължи да подпомага украинската волейболна общност чрез програмата Volleyball Empowerment.

#национален отбор на Русия по волейбол #Международна федерация по волейбол (FIVB)

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