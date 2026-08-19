Флавио Коболи спря Рафаел Ходар в Синсинати

Флавио Коболи спря победната серия на Рафаел Ходар на турнира по тенис за мъже в Синсинати, след като спечели с 4:6, 7:6(3), 6:3 и се класира на четвъртфиналите на надпреварата от ранг Мастърс-1000. В следващия си мач той срещне Александър Зверев или Томи Пол.

Коболи, който игра първия си финал на Големия шлем в Париж през юни, направи цели 42 непредизвикани грешки в първите два сета, но вдигна значително нивото в третия и отстрани съперника след два часа и 30 минути игра.

"Просто си казвах да продължавам да вярвам в себе си, да се боря за всяка точка и знаех, че шансът ми ще дойде. Рафа играе много добре през целия сезон и особено тази седмица, но според мен се умори в началото на втория сет. И в този мач нивото ни бе високо, но в третата част успях да изстискам повече енергия от него", каза Коболи, цитиран от АТП.

Ходар влезе в двубоя на трето място по победи в тура от началото на годината, но не успя да достигне осмия си четвъртфинал за последните девет турнира. Вместо това Коболи постигна трета поредна трисетова победа в Синсинати, където се класира в топ 8 за втори път в кариерата си.

По-рано Франсис Тиафо пък надигра Лърнър Тиен с 6:4, 4:6, 6:4 и в следващия си мач ще срещне Феликс Оже-Алиасим. Канадецът спечели със 7:5, 6:1 срещу Хуан Серундоло.