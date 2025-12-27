БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Флорентино Перес иска Зинедин Зидан за треньор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Реал Мадрид ще се опита да убеди Зидан да не подписва предварителен договор с френския национален отбор.

Зинедин Зидан
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е решен да върне френския наставник Зинедин Зидан в испанския отбор, съобщава RMadrid actu, позовавайки се на източници, близки до клуба.

Перес иска да убеди френската футболна легенда да се откаже от евентуален предварителен договор с френския национален отбор и да поеме ръководството на испанския гранд през 2026 година.

Зидан беше помощник-треньор в Реал Мадрид през сезон 2013/14 и бе начело на клуба от 2016 до 2018 г. и отново от 2019 до 2021 г. Под негово ръководство отборът спечели две испански първенства и три титли от Шампионската лига.

Чаби Алонсо е треньор на Реал Мадрид от май 2025 г. След 18 мача от Ла Лига през сезон 2025/26, „белия балет“ е на второ място в класирането с 42 точки.

Зидан се завръща - този път като селекционер на Франция
Зидан се завръща - този път като селекционер на Франция
Чете се за: 01:02 мин.
