Зидан се завръща - този път като селекционер на Франция

Футболната легенда Зинедин Зидан ще стане новият селекционер на френския национален отбор след оттеглянето на Дидие Дешан. Според испанското издание „АС“, 53-годишният Зидан вече е постигнал споразумение с федерацията и затова е отказал предложения от Реал Мадрид и Фенербахче.

Дешан ще се раздели с отбора след Световното първенство през 2026 година и вече преговаря с клубове от Саудитска Арабия.

Зидан не е водил отбор от 2021 г., когато напусна Реал Мадрид. Под негово ръководство испанският гранд спечели три поредни трофея от Шампионската лига и два пъти Ла Лига – постижение, което малцина треньори могат да повторят.

Сега Зидан ще има шанс да направи история отново - да спечели световната титла и като футболист, и като треньор на „петлите“.