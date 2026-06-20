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Франсиско Серундоло и Томи Пол ще играят на финала в "Куинс Клъб"

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Спорт
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За аржентинеца предстоящият в неделя финал ще бъде първи на турнир, който е над сериите 250.

Томи Пол
Снимка: БТА

Аржентинецът Франсиско Серундоло и американецът Томи Пол ще играят на финала на турнира от сериите АТР 500 в "Куинс Клъб" в Лондон.

Турнирът, който е подгряващ преди Уимбълдън, излъчи своя първи финалист след много равностойна битка, в която седмият в схемата Серундоло спечели с 6:7(5), 6:3, 6:4 срещу американеца Брандън Накашима.

Мачът започна с размяна на пробиви, след което последваха такива и в края на първия сет. Серундоло взе подаването на противника си за 6:5 гейма, но допусна пробив на нула в следващия гейм. Това даде инерция на Накашима, който спечели тайбрека със 7:5 точки.

Американецът изглеждаше в много добра позиция да спечели и втория сет, след като поведе с пробив с 3:2 гейма, но това се оказа алармата за събуждане на Серундоло, който взе следващите четири гейма и изравни сетовете.

В решителната трета част аржентинецът стигна до два шанса за пробив при 4:4 гейма и реализира втория, което му донесе и успеха в срещата.

Доста по-лесна се оказа задачата на осмия в схемата Пол, който се наложи с 6:3, 6:3 над французина Юго Умбер.

Пол допусна пробив и изостана с 1:2 гейма, но спечели седем от следващите осем гейма, което му даде решителна преднина в срещата.

За Серундоло предстоящият в неделя финал ще бъде първи на турнир, който е над сериите 250, докато Пол ще се цели в десети пореден спечелен мач в "Куинс Клъб". Той триумфира в Западен Лондон през 2024 година, но през миналата не игра заради контузия.

#Франсиско Серундоло #Томи Пол

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