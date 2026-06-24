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Франсиско Серундоло се отказа от турнира в Ийсбърн

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Спорт
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Мускулен проблем измъчва аржентинеца.

Франсиско Серундоло се отказа от турнира в Ийсбърн
Снимка: БТА
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Шампионът през 2023 година Франсиско Серундоло (Аржентина) отказа участие на турнира по тенис на трева в Ийстбърн (Великобритания) с награден фонд 773 465 евро.

Серундоло, който беше поставен под номер 3, реши да не играе в последната надпревара преди започвания в неделя "Уимбълдън" заради мускулен проблем на бедрото.

Аржентинецът, който беше в серия от пет поредни победи на трева, след като през миналата седмица триумфира в лондонския Куинс Клъб, беше заменен в основната схема от представителя на домакините Тоби Самюъл, "щастлив губещ" от квалификациите.

22-годишният Самюъл, 142-и в световната ранглиста, се възползва от получената възможност и след успех днес над друг аржентинец Тиаго Тиранте с 6:1, 7:6(1) достигна за първи път до четвъртфиналите на състезание от Тура на АТП.

Любопитното е, че следващият съперник на Самюъл ще бъде осмият в схемата Хуан Мануел Серундоло, по-малък брат на Франсиско Серундоло, който във втория кръг отстрани участващия с "уайлд кард" британец Артър Фери с 6:2, 7:6(2)

#тенис турнир в Ийстборн 2026 #Франсиско Серундоло

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