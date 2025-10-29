БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фулъм и Брентфорд си осигуриха място на четвъртфиналите за Купата на Лигата

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Фулъм трябваше да трепери, а Брентфорд разгроми своя съперник.

фулъм брентфорд осигуриха четвъртфиналите купата лигата
Снимка: БТА
Фулъм потрепери, но си осигури място до четвъртфиналите в турнира за Купата на Лигата. Тимът оцеля срещу третодивизионния Уикъмб с 5:4 след дузпи, като редовното време завърши 1:1. Победното попадение за победителите отбеляза Иса Диоп.

Коули Уудроу изведе Уикъмб в 4-а минута, но Джош Кинг изравни резултата в началото на второто полувреме и този резултат се запази до края на редовното време.

Брентфорд се класира за осминафиналите след убедителна победа с 5:0 срещу Гримзби.

Голмайсторът на Брентфорд и бивш нападател на Лудогорец Игор Тиаго получи почивка и остана на пейката, но и без него играчите на Брентфорд не се затрудниха със съперника.

Гримзби, шести в Лига 2, елиминира Манчестър Юнайтед във втория кръг, след което победи в третия кръг Шефилд Уензди, но победния ход на отбора в турнира бе спрян от Брентфорд.

Отборът от Висшата лига водеше с 3:0 на полувремето благодарение на головете на Матиас Йенсен, Кийн Луис-Потър и крилото на Арсенал под наем Райс Нелсън.

Фабио Карвальо реализира дузпа за "пчелите“ в 54-ата минута, а резервата Нейтън Колинс вкара петия гол с глава.

В уелското дерби Кардиф Сити се наложи с 2:1 над Рексъм в първата среща между двата отбора от 21 години насам.

Юсеф Салех даде преднина на гостите на полувремето, а след като бившият нападател на Кардиф Кийфър Мур изравни с глава за Рексъм, а Уилям Фиш вкара победен гол с воле в 71-ата минута.

#Купата на Лигата на Англия 2025/2026 #ФК Фулъм #ФК Брентфорд

ЦСКА потвърди раздялата с Радослав Златков
ЦСКА потвърди раздялата с Радослав Златков
Лучано Спалети близо до треньорския пост в Ювентус
Чете се за: 01:20 мин.
Първи изпитания за ЦСКА и Левски в турнира за Купата на България
Чете се за: 01:57 мин.
Борусия Дортмунд с място на осминафиналите за Купата на Германия след драма
Чете се за: 03:02 мин.
Аталанта и Милан не се победиха в Дербито на Ломбардия
Чете се за: 02:30 мин.
Владимир Николов сред голмайсторите за Корона за Купата на Полша
Чете се за: 00:55 мин.

