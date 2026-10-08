Футболист на Евертън отнесе глоба от над 6000 долара за участие в залози

Футболистът на Евертън Мартин Шериф бе глобен с 6600 долара за участието си в 61 залога на футболни мачове, предаде АП.

Английската футболна асоциация заяви, че е открила шест различни акаунта за залози с името на Шериф и залози на стойност 1974.77 британски лири са направени между 20 ноември 2024 и 12 февруари 2026 година.

Футболната асоциация забранява на играчи да залагат директно или индиректно, както и да въвличат други хора в залагането на футболни срещи.

20-годишният Шериф заяви, че той не е залагал лично, но признава, че е имало залози чрез акаунти, които той е създал. Залозите като цяло са допуснали загуба от малко повече от 435 британски лири и не са били направени за мачове на отбори, в които е играл футболистът.