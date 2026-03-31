Гърбатият кит, заседнал в плитчините на германското крайбрежие, успя да се освободи отново

Гърбатият кит, заседнал в плитки води на Балтийско море край германското пристанище Висмар, отново се освободи, предаде ДПА, позовавайки се на информация от регионалните власти.

Експертите се надяват този път да не се налагат допълнителни спасителни действия.

Животното, дълго около 12–15 метра, е отплувало късно в понеделник. Първоначално се е насочило към пристанището, но след това е поело към открито море. Във вторник сутринта китът е забелязан отново в района, без да е заседнал, пише ДПА.

През уикенда той беше изваден от пясъчна плитчина край Тимендорфер Щранд с помощта на багер, но скоро след това отново изпадна в затруднение. Властите залагат на спокойствие, за да може изтощеното животно да възстанови сили и да продължи пътя си.

Китът обаче остава далеч от естественото си местообитание и трябва да измине дълъг път до Атлантическия океан през Северно море. Експертите посочват, че ескортирането му е непрактично, а поставянето на тракер е невъзможно заради състоянието на кожата му.

Животното е забелязано за първи път в района на 3 март. Причината да навлезе в Балтийско море остава неясна, като според експерти е възможно да се е отклонило, следвайки пасажи риба или миграционен маршрут, пояснява ДПА.