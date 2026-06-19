ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас

Производител на 3D принтирани оръжия е задържан при специализирана операция на служители на ГДБОП в Бургас. Акцията е проведена вчера и е първата у нас, насочена към неутрализиране на подобен вид престъпна дейност.

В хода на разследването криминалистите са извършили претърсване и изземване на частен адрес. Там са открити различни веществени доказателства, сред които 3D принтери, материали и консумативи за тях, ролки с полимери, сушилня за готови изделия, както и електронни устройства и компютърни конфигурации.

По данни на разследващите в техниката са намерени файлове с чертежи на различни модели огнестрелни оръжия и боеприпаси. Събраните материали вече са докладвани на Районната прокуратура в Бургас.

От ГДБОП посочват, че подобна специализирана операция се реализира за първи път в България. Тя е в контекста на засиленото внимание на полицейските служби в световен мащаб към алтернативните методи за незаконно производство на опасни и неразрешени стоки, сред които са т.нар. „оръжия-призраци“.

Експертите предупреждават, че този тип оръжия могат да бъдат произвеждани в домашни условия и да се разпространяват чрез интернет, което създава сериозни рискове за обществения ред и сигурността.

На международно ниво вече се обсъждат законодателни мерки и технически контрол върху подобни практики, предвид опасността те да бъдат използвани от лица с престъпни намерения.