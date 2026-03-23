ГДБОП иззе около 400 мастербокса цигари без бандерол, подготвени за експорт

Голямо количество цигари без бандерол от две търговски марки са открити в тир при специализирана операция на ГДБОП по противодействие на контрабандата на акцизни стоки. Иззети са около 400 мастербокса цигари (4 милиона къса).

Според събраните до момента данни цигарите е трябвало да бъдат транспортирани в Румъния през река Дунав. Стойността им по цени на българския пазар възлиза на близо 700 000 евро.

Арестувани са трима души по Закона на МВР за 24 часа.

При последвалите полицейски действия са претърсени два имота, като са иззети мобилни устройства и камионите за транспортиране на стоката.

Акцията е проведена на 20 март 2026 г. на територията на град Лом. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Монтана.

Работата по случая продължава.

Снимки: ГДБОП