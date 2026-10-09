ГДБОП спря нелегална стрийминг услуга с над 19 000 телевизионни канала

ГДБОП прекъсна достъпа до нелегална интернет услуга, предоставяла незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и съдържание от различни стрийминг платформи.

Операцията е проведена на 7 октомври в Търговище от служители на ГДБОП от Търговище, Шумен и Разград, със съдействието на дирекция „Киберпрестъпност“ и представител на Европол.

В рамките на операцията са извършени действия по разследването с разрешения на съдия. При претърсване на адрес в град Търговище е установен администраторът на услугата. Проверени са и две превозни средства.

Разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Търговище за престъпление по чл. 172а от Наказателния кодекс.