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Георги Бабалиев продължава кариерата си в Киргизстан, Константин Иванов премина в румънски клуб

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Двамата бивши футболисти на Янтра поеха към нови предизвикателства зад граница след края на сезон 2025/26.

Георги Бабалиев продължава кариерата си в Киргизстан, Константин Иванов премина в румънски клуб
Снимка: Startphoto.bg
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Двама български футболисти ще продължат кариерите си в чужбина. Георги Бабалиев подписа договор с четирикратния шампион на Киргизстан Алай Ош, а Константин Иванов стана футболист на румънския втородивизионен Олимпия Сату Маре.

25-годишният Бабалиев парафира контракт до края на календарната година. От киргизкия клуб обявиха официално привличането на крилото, което през миналия сезон носеше екипа на Янтра. В първенството на Киргизстан новият му тим заема шестото място след 13 кръга, на девет точки от лидера Алга.

Юношата на Лудогорец записа 31 мача, 4 гола и 3 асистенции за Янтра през кампанията 2025/26. В кариерата си той е играл още за дублиращия тим на Лудогорец, Локомотив София, Етър, Спартак Варна, както и за арменския Арарат Ереван.

Друг футболист на Янтра – централният защитник Константин Иванов, също напуска клуба след шест сезона. На рождения си ден 26-годишният бранител подписа договор по схемата 1+1 години с румънския Олимпия Сату Маре като свободен агент.

Юношата на Левски и Славия се раздели емоционално с габровския клуб.

"Благодаря на всички „главни виновници“ Янтра да бъде там, където е днес. Благодаря на съотборниците, ръководството и феновете за доверието, подкрепата и спомените. Тръгвам си с много хубави спомени и ценни уроци. Това не е сбогом, а само едно „до скоро““, заяви Иванов, цитиран от официалния сайт на Янтра.

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#Константин Иванов #Георги Бабалиев

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