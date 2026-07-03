Георги Бабалиев продължава кариерата си в Киргизстан, Константин Иванов премина в румънски клуб

Двама български футболисти ще продължат кариерите си в чужбина. Георги Бабалиев подписа договор с четирикратния шампион на Киргизстан Алай Ош, а Константин Иванов стана футболист на румънския втородивизионен Олимпия Сату Маре.

25-годишният Бабалиев парафира контракт до края на календарната година. От киргизкия клуб обявиха официално привличането на крилото, което през миналия сезон носеше екипа на Янтра. В първенството на Киргизстан новият му тим заема шестото място след 13 кръга, на девет точки от лидера Алга.

Юношата на Лудогорец записа 31 мача, 4 гола и 3 асистенции за Янтра през кампанията 2025/26. В кариерата си той е играл още за дублиращия тим на Лудогорец, Локомотив София, Етър, Спартак Варна, както и за арменския Арарат Ереван.

Друг футболист на Янтра – централният защитник Константин Иванов, също напуска клуба след шест сезона. На рождения си ден 26-годишният бранител подписа договор по схемата 1+1 години с румънския Олимпия Сату Маре като свободен агент.

Юношата на Левски и Славия се раздели емоционално с габровския клуб.