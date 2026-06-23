Георги Георгиев с исторически бронз на силен турнир по билярд в Австрия

Георги Георгиев постигна най-големия успех в кариерата си, след като спечели бронзов медал на престижния турнир Billard Beckmann Men’s Open 2026 в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.

Надпреварата е сред най-силните международни турнири в дисциплината десета топка, а българинът стигна до третото място след серия впечатляващи победи срещу съперници от световния елит.

31-годишният Георгиев, който заема 40-о място в класацията на Matchroom Pool, започна участието си с категорични успехи с по 2:0 сета над германеца Харалд Щолка, финландеца Арсени Севастянов и седмия в света Мориц Нойхаузен от Германия.

На четвъртфиналите българинът показа характер и преодоля опитния поляк Матеуш Шниегоцки след оспорван двубой, завършил 2:1 сета. Така той си осигури място сред най-добрите четирима в турнира.

Походът на Георгиев бе спрян на полуфиналите от германеца Феликс Фогел. Българинът отстъпи с 1:2 сета след здрава битка и остана на крачка от финала.

Въпреки поражението, бронзовото отличие е историческо постижение за българския билярд. С представянето си в Австрия Георги Георгиев затвърди позицията си сред водещите състезатели на международната сцена и записа един от най-значимите резултати за страната ни в този спорт.