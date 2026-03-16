Георги Глушков: Надявам се националният отбор да покаже най‑доброто и да победи Норвегия

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков коментира представянето на мъжкия национален отбор на България в последния игрови прозорец от предквалификациите за Евробаскет 2029, както и предстоящото домакинство срещу Норвегия.

"Мачът срещу Армения завърши с 20 точки разлика, макар че бяхме неубедителни в първите няколко части. Добре беше. За мача с Норвегия – под ниво. Надяваме се за следващия двубой през юли да бъдем в пълен състав. Все пак имаше и липсващи състезатели. Надявам се да покажем най‑доброто и да победим. Дано всички бъдат здрави – това е най‑важното“, заяви Глушков пред официалния сайт на федерацията.

Той коментира и турнира за Купата на България при мъжете, който се проведе в Ботевград и беше спечелен от Черно море Тича.

"Много съм доволен от това, което видях в Ботевград. Уникални мачове. Имаше много енергия – такава, каквато няма в редовния сезон в лигата. Купата е събитие, в което всички отбори влизат с огромно желание. И полуфиналите, и финалът бяха страхотни“, добави той.

Президентът на федерацията обърна внимание и на Мини Купата за юноши до 16 години, която съпътстваше турнира за Купата на страната.