Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Георги Глушков: Надявам се националният отбор да покаже най‑доброто и да победи Норвегия

Чете се за: 02:05 мин.
Президентът на федерацията оцени представянето на тима в последния прозорец и похвали турнира за Купата на България в Ботевград

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков коментира представянето на мъжкия национален отбор на България в последния игрови прозорец от предквалификациите за Евробаскет 2029, както и предстоящото домакинство срещу Норвегия.

"Мачът срещу Армения завърши с 20 точки разлика, макар че бяхме неубедителни в първите няколко части. Добре беше. За мача с Норвегия – под ниво. Надяваме се за следващия двубой през юли да бъдем в пълен състав. Все пак имаше и липсващи състезатели. Надявам се да покажем най‑доброто и да победим. Дано всички бъдат здрави – това е най‑важното“, заяви Глушков пред официалния сайт на федерацията.

Той коментира и турнира за Купата на България при мъжете, който се проведе в Ботевград и беше спечелен от Черно море Тича.

"Много съм доволен от това, което видях в Ботевград. Уникални мачове. Имаше много енергия – такава, каквато няма в редовния сезон в лигата. Купата е събитие, в което всички отбори влизат с огромно желание. И полуфиналите, и финалът бяха страхотни“, добави той.

Президентът на федерацията обърна внимание и на Мини Купата за юноши до 16 години, която съпътстваше турнира за Купата на страната.

"Видях много позитивна енергия както от децата, така и от клубовете, които приеха тази идея. Ще помислим за бъдещето – може да обсъдим и формат за 14‑годишни. На мен много ми хареса. Това е стимул за децата и клубовете и един много хубав форум, чрез който по време на турнира при мъжете да се обръща внимание и на подрастващите“, каза още Глушков.

#Президент на БФБ #Георги Глушков

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Олимпиакос без трима срещу Фенербахче в Евролигата
Балкан се раздели със старши треньора Васил Христов Балкан се раздели със старши треньора Васил Христов
Александър Гавалюгов и Санта Клара ще играят в "Мартенската лудост“ Александър Гавалюгов и Санта Клара ще играят в "Мартенската лудост“
Александър Гавалюгов и Санта Клара намериха място в Мартенската лудост Александър Гавалюгов и Санта Клара намериха място в Мартенската лудост
Иван Алипиев и Римини спечелиха първия си трофей в италианската Серия А2 Иван Алипиев и Римини спечелиха първия си трофей в италианската Серия А2
Видабаскет спечели Купата на ББЛ Видабаскет спечели Купата на ББЛ
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“ 75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на...
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
