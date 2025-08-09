Георги Павлов: Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА

Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов уведоми с писмо клубовете и обществеността, че е спряно вписването в съда на новото ръководство на федерацията по лека атлетика.

"С настоящото бих искал да ви информирам, че във връзка с подадени жалби, Софийски градски съд е разпоредил спиране на вписването в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на решенията, приети на Общото събрание на БФЛА, проведено на 1 август 2025 г.

Подаването на жалби и образуването на производство пред СГС е очаквано развитие за мен с оглед обстоятелствата около провеждането на събранието и последвалия обществен и институционален отзвук. Считам за необходимо да разясня правните последици от съдебното производство и какво следва от спирането на вписването.

Следва ясно да се подчертае, че спирането на вписването няма характер на решение по същество и не представлява доказателство за нищожност или незаконосъобразност на самото Общо събрание или на приетите от него решения. Това е временна мярка, чиято цел е да обезпечи правата на жалбоподателите до произнасяне на съда по съществото на спора. Производството ще отнеме време, като в този период съществува риск от затруднения в оперативната дейност на федерацията.

Относно легитимността на новоизбрания Управителен съвет и президент след Общото събрание, проведено на 1 август, следва да се прави разграничение между вътрешноправните и външноправните аспекти на тяхното правомощие.

1. Вътрешен аспект:

В съответствие с уредбата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на БФЛА, решенията на Общото събрание влизат в сила от момента на тяхното приемане. Това означава, че новоизбраният Управителен съвет разполага с пълни правомощия вътре в рамките на организацията – да взема решения, да управлява оперативната дейност, както и да ангажира органите и членовете на федерацията с действия, произтичащи от тези решения.

2. Външен аспект:

При отношения с трети лица - институции, банки, контрагенти и други,вписването в регистъра е необходимо условие за доказване на легитимността на органите на управление. До вписването на новоизбраните представители, съществува вероятност външни субекти да откажат признаване на техните правомощия, включително да отказват да взаимодействат по договорни или административни въпроси.

По отношение на предходния Управителен съвет и президент следва да се отбележи, че с решението на Общото събрание техните правомощия са прекратени.

Въпреки започналите съдебни производства, съм твърдо решен да не допусна БФЛА да изпадне в състояние на институционален застой ("безвремие"). Ще работя последователно и активно, за да гарантирам, че това няма да се отрази отрицателно върху нормалното функциониране на клубовете, тренировъчния процес и подготовката на състезателите. Ангажирам се да продължа редовно и прозрачно да информирам членовете на федерацията и обществеността за всички важни събития и решения, касаещи дейността на БФЛА.

Същевременно, призовавам цялата атлетическа общност към сдържаност, уважение и прекратяване на личните нападки и обидните квалификации. Не е редно болшинството от 73 клуба, които упражниха правото си на вот и подкрепиха новоизбрания Управителен съвет, да бъдат подлагани на вербални нападки или да бъде поставяна под съмнение тяхната позиция. Техният избор следва да бъде уважаван и възприеман като израз на демократичния процес, който всички сме приели да спазваме. Уверявам тези клубове, че техният вот ще бъде защитаван, както и че няма да бъде допуснато да бъдат поставяни под натиск или дискредитирани заради изразената от тях позиция. Моето дълбоко убеждение е, че всеки един от нас е дал своя принос за развитието на леката атлетика в България и че не следва да измерваме този принос количествено или да го противопоставяме - независимо дали става дума за десетилетия труд или по-кратък, но значим ангажимент към любимия ни спорт. Аз ще продължа да работя за обединението на нашата атлетическа общност и няма да допусна разделение на "наши и ваши".

С уважение,

Георги Павлов, избран за президент на БФЛА"

*Публикуваме изявлението без редакторска намеса.