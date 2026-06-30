БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на...
Чете се за: 00:35 мин.
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха...
Чете се за: 03:27 мин.
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Татаров бе представен от новия си клуб Алианц Милано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Националът на България е последното попълнение в клуба за новия сезон

Георги Татаров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Италианският елитен волейболен клуб Алианц Милано привлече като последно попълнение за новия сезон българския национал Георги Татаров. Националът, който е световен вицешампион от 2025, вече натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Юаса Батери Гротадзолина, както и за кратко в турския гранд Галатасарай.

"Роден през 2023, двуметровият Татаров ще донесе в Милано талант, атлетичност и международен опит въпреки младата си възраст. За шампионат и половина има за Гротадзолина 48 мача и 478 точки, като бе избран за най-полезен играч при победата срещу Падуа през януари 2025. В италианския шампион Георги е преминавал три пъти границата от 20 точки, като личното му постижение е 23 - точно срещу Алианц Милано през ноември 2024. Тной повтори това постижение и срещу Тренто през миналия февруари", пишат от клуба от Милано на сайта си.

Георги Татаров е играл за ЦСКА от 2018 до 2022, като след това преминава през турския Алтекма и френския Нарбон. През лятото на 2024 преминава в Гротадзолина, а през февруари 2026 се мести в Галатасарай, където доиграва сезона под ръководството на италианеца Андреа Гардини.

"Винаги съм се възхищавал на Тодор Скримов и легендата Матей Казийски, които са играли в Милано. Опитвам се да взимам пример и от тях и се надявам един ден да достигна нивото на Скримов и Казийски, дори само в отбора. Играл съм най-вече като посрещач, но мога да помогна и на друга позиция, ако се наложи", каза Татаров пред клубния сайт, като признава, че вече и имал разговор с новия треньор на тима Гийермо Фаласка.

"Не мога да кажа, че познавам Милано като град, но много ми харесва залата "Алианц Клауд", в която съм играл. Аз съм много обикновен човек, нямам специално хоби, свободното време прекарвам със семейството и с приятели. Обичам да се храня добре и да се наслаждавам на живота във всичките му измерения", добави Татаров.

В момента Георги Татаров се подготвя с националния отбор на България за третата седмица от Лигата на нациите, която ще се проведе в Чикаго от 15 юли.

#ВК Алианц Милано #Георги Татаров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
3
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
4
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ е копродуцент
5
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ...
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
6
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Български волейбол

Гръцкият шампион Панатинайкос представи Николай Колев
Гръцкият шампион Панатинайкос представи Николай Колев
Националният ни отбор по волейбол за жени под 18 години започва срещу Германия участието си на европейското първенство Националният ни отбор по волейбол за жени под 18 години започва срещу Германия участието си на европейското първенство
Чете се за: 01:47 мин.
Бургас влиза в битката за домакинство на Волейболната лига на нациите през 2027 година Бургас влиза в битката за домакинство на Волейболната лига на нациите през 2027 година
Чете се за: 02:22 мин.
България U18 стана балкански шампион по волейбол България U18 стана балкански шампион по волейбол
Чете се за: 01:45 мин.
Бразилски легенди ще уважат бенефиса на Теодор Салпаров Бразилски легенди ще уважат бенефиса на Теодор Салпаров
Чете се за: 01:30 мин.
Дарина Киндова и Йоана Миу триумфираха в третия кръг на държавното по плажен волейбол Дарина Киндова и Йоана Миу триумфираха в третия кръг на държавното по плажен волейбол
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното пространство на България
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Мазут по плажовете край Бургас, но водата остава чиста, сочат...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
"Литаско" вдигна запора на доставките на петрол от утре...
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ