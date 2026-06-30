Георги Татаров бе представен от новия си клуб Алианц Милано

Италианският елитен волейболен клуб Алианц Милано привлече като последно попълнение за новия сезон българския национал Георги Татаров. Националът, който е световен вицешампион от 2025, вече натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Юаса Батери Гротадзолина, както и за кратко в турския гранд Галатасарай.

"Роден през 2023, двуметровият Татаров ще донесе в Милано талант, атлетичност и международен опит въпреки младата си възраст. За шампионат и половина има за Гротадзолина 48 мача и 478 точки, като бе избран за най-полезен играч при победата срещу Падуа през януари 2025. В италианския шампион Георги е преминавал три пъти границата от 20 точки, като личното му постижение е 23 - точно срещу Алианц Милано през ноември 2024. Тной повтори това постижение и срещу Тренто през миналия февруари", пишат от клуба от Милано на сайта си.

Георги Татаров е играл за ЦСКА от 2018 до 2022, като след това преминава през турския Алтекма и френския Нарбон. През лятото на 2024 преминава в Гротадзолина, а през февруари 2026 се мести в Галатасарай, където доиграва сезона под ръководството на италианеца Андреа Гардини.

"Винаги съм се възхищавал на Тодор Скримов и легендата Матей Казийски, които са играли в Милано. Опитвам се да взимам пример и от тях и се надявам един ден да достигна нивото на Скримов и Казийски, дори само в отбора. Играл съм най-вече като посрещач, но мога да помогна и на друга позиция, ако се наложи", каза Татаров пред клубния сайт, като признава, че вече и имал разговор с новия треньор на тима Гийермо Фаласка.

"Не мога да кажа, че познавам Милано като град, но много ми харесва залата "Алианц Клауд", в която съм играл. Аз съм много обикновен човек, нямам специално хоби, свободното време прекарвам със семейството и с приятели. Обичам да се храня добре и да се наслаждавам на живота във всичките му измерения", добави Татаров.

В момента Георги Татаров се подготвя с националния отбор на България за третата седмица от Лигата на нациите, която ще се проведе в Чикаго от 15 юли.