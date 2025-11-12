Гергана Топалова направи обрат и се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Орландо

Гергана Топалова стартира с успех на тенис турнира на клей в Орландо, щата Флорида с награден фонд 30 хиляди долара.

Осмата поставена в схемата българка направи обрат и спаси два мачбола, за да победи Маая Раджешваран от Индия с 4:6, 7:6(13), 6:1 след 3 часа и 17 минути игра.

В първата част 25-годишната пловдивчанка беше пробита за 3:4 и въпреки че отрази три сетбола загуби частта.

В следващата Топалова успя да навакса от 1:4 и да стигне до тайбрек. В него тя спаси мачболи при 7:8 точки и при 11:12 и най-накрая реализира петия си сетпойнт, за да изравни общия резултат.

Гергана доминираше в заключителната част и даде на азиатката само един гейм.

Другата българка Диа Евтимова отпадна от надпреварата. На сингъл тя загуби в квалификациите от представителката на домакините Марибела Самарипа с 4:6, 1:6, а на двойки Евтимова и Елена-Теодора Кадар (Румъния), претърпяха поражение в първия кръг на основната схема от американките Саманта Алисей и Малкиа Нгунуе с 2:6, 1:6.