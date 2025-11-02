БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Германско препятствие за Иван Иванов на старта в Атина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българинът, който получи "уайлд кард" в надпреварата, ще срещне 125-ия в световната ранглиста.

Германско препятствие за Иван Иванов на старта в Атина
Слушай новината

Иван Иванов научи първия си съперник на турнира от сериите ATP 250 в Атина. Българинът ще срещне Яник Ханфман на старта в надпреварата. Националът на България за Купа „Дейвис ще спори с германеца във вторник.

Юношеският шампион на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ получи "уайлд кард" за участие в надпреварата на твърди кортове в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград. Мачовете от основната схема на турнира започнаха днес.

125-ият в световната ранглиста премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до номер 45 в света и има два финала на турнири от АТП.

При победа в първия кръг Иванов, който има гарантирани 8220 евро, ще играе срещу спечелилия от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).

Водач в основната схема е един от най-добрите тенисисти в последните години Новак Джокович.

#тенис турнир в Атина 2025 #Яник Ханфман #Иван Иванов тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: ATP

Яник Синер спечели титлата от Мастърса в Париж и се върна на върха в световната ранглиста
Яник Синер спечели титлата от Мастърса в Париж и се върна на върха в световната ранглиста
Яник Синер даде само гейм на Александър Зверев и се класира за финала на Мастърса в Париж Яник Синер даде само гейм на Александър Зверев и се класира за финала на Мастърса в Париж
Чете се за: 01:20 мин.
Оже-Алиасим е първият финалист на Мастърса в Париж Оже-Алиасим е първият финалист на Мастърса в Париж
Чете се за: 02:50 мин.
Александър Зверев оцеля срещу Даниил Медведев за полуфинал в Париж Александър Зверев оцеля срещу Даниил Медведев за полуфинал в Париж
Чете се за: 02:12 мин.
Яник Синер се класира за първи път на полуфинал в Париж Яник Синер се класира за първи път на полуфинал в Париж
Чете се за: 02:10 мин.
Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнира в Атина, водач в схемата е Новак Джокович Иван Иванов получи "уайлд кард" за турнира в Атина, водач в схемата е Новак Джокович
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ