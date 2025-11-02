Германско препятствие за Иван Иванов на старта в Атина

Иван Иванов научи първия си съперник на турнира от сериите ATP 250 в Атина. Българинът ще срещне Яник Ханфман на старта в надпреварата. Националът на България за Купа „Дейвис ще спори с германеца във вторник.

Юношеският шампион на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ получи "уайлд кард" за участие в надпреварата на твърди кортове в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград. Мачовете от основната схема на турнира започнаха днес.

125-ият в световната ранглиста премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до номер 45 в света и има два финала на турнири от АТП.

При победа в първия кръг Иванов, който има гарантирани 8220 евро, ще играе срещу спечелилия от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).

Водач в основната схема е един от най-добрите тенисисти в последните години Новак Джокович.