Яник Синер даде само гейм на Александър Зверев и се класира за финала на Мастърса в Париж

Световният №2 Янис Синер и канадецът Феликс Оже-Алиасим ще спорят за титлата на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж - последен за сезона от този ранг, с награден фонд повече от 6 милиона евро.

Синер не остави никакви шансове на Александър Зверев в полуфинала, като го победи с 6:0, 6:1 за час на корта.

В първите два гейма германецът спечели само четири разигравания общо. След това оказа по-голяма съпротива на свой сервис, но отново загуби, а след това записа 0:6 на старта.

Зверев спечели първия гейм на втория сет, но следващите шест отново бяха за италианеца, чието преимущество бе огромно. Той направи общо 6 пробива от 7 възможности.

Италианецът записа четвърта поредна победа в сблъсъците си с германеца и вече има аванс от 5-4 успеха в преките двубои помежду им. Титлата от турнира ще има своя нов носител, след отпадането на Зверев.

Феликс Оже-Алиасим се наложи над Александър Бублик от Казахстан със 7:6 (3), 6:4 в другия полуфинал.