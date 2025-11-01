БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Оже-Алиасим е първият финалист на Мастърса в Париж

Спорт
Световният №10 вече е с един крак във финалния турнир на ATP в Торино.

Феликс Оже-Алиасим
Феликс Оже-Алиасим (Канада) се класира за втория си финал на турнир от сериите ATP 1000. Поставеният под №9 в схемата на надпреварата на твърди кортове в Париж с награден фонд 6 128 940 евро се справи в първия полуфинал с Александър Бублик (Казахстан) със 7:6(3), 6:4 за час и 36 минути.

Така канадецът вече е с един крак във финалния турнир на ATP в Торино, след като изпревари Лоренцо Музети (Италия) от осмото място в класацията. Разликата между двамата е 190 точки, което означава, че италианецът задължително трябва да спечели предстоящия турнир от сериите ATP 250 във френския град Мец, за да участва във Финалите на ATP пред собствена публика. Казахстанецът пък вече няма шансове и на теория да намери място в турнира на най-добрите осем през този сезон.

И двамата тенисисти показаха много високо ниво на сервис, благодарение на което печелиха комфортно своите подавания. В първия сет не се стигна до нито една точка за пробив, макар че Оже-Алиасим постепенно започваше да създава проблеми на Бублик. Тази тенденция се потвърди в тайбрека, в който канадецът взе 4 от последните 5 точки, за да си гарантира частта.

Втората част бе далеч по-раздвижена и още в първия сервис гейм на Оже-Алиасим казахстанецът поведе с 2:0 и пробив, но веднага след това позволи рибрейк и счупи по особено свиреп начин своята ракета. Грешките в играта на световния №10 обаче зачестиха и Бублик се възползва, за да си върне предимството, което този път беше затвърдено за 4:1. Последва нов обрат в сета и канадецът изравни за 4:4, а неговият устрем вече трудно можеше да бъде спрян и той спечели и оставащите два гейма, с което затвори мача при първата си възможност.

Феликс Оже-Алиасим ще спори за първата си Мастърс титла срещу победителя от втория полуфинал между Александър Зверев (Германия) и Яник Синер (Италия).

