Яник Синер се класира за първи път на полуфинал в Париж

Итлианецът направи още една крачка към завръщане на върха в ранглистата.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яник Синер продължава своя поход към върха в световната ранглиста, след като тази вечер се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в Париж— първият му в кариерата на това престижно състезание във френската столица.

В мач №400 на ниво ATP, вторият поставен италианец демонстрира абсолютна доминация и победи Бен Шелтън с 6:3, 6:3, за да продължи своята впечатляваща серия от 24 поредни победи на закрито, започнала още през ноември 2023 г.

Ако Синер успее да спечели петата си титла за сезона и първа Мастърс 1000 през 2025 г., той ще си върне позицията на №1 в света в понеделник, изпреварвайки Карлос Алкарас.

Следващият му съперник ще бъде победителят от двубоя между Александър Зверев (№3 в схемата) и Даниил Медведев (№11). Италианецът води с 8:7 в преките двубои срещу Медведев и е наравно 4:4 със Зверев — включително победата му над германеца във финала във Виена миналата седмица.

С успеха си над Шелтън, Синер стана първият италианец, който достига 43 полуфинала на ниво ATP, изпреварвайки легендите Фабио Фонини и Адриано Паната.

Той е и първият италиански тенисист в историята, който достига до полуфинал на Мастърс 1000 в Париж — впечатляващо постижение, имайки предвид, че досега имаше само една победа в три участия на турнира.

Откакто загуби първия си двубой срещу Шелтън преди две години в Шанхай, Синер е в серия от седем поредни победи срещу американеца.

Още по-впечатляващо – италианецът има 22 поредни победи срещу американски тенисисти и 14 срещу левичари, от онази загуба насам.

