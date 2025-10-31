БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бублик се класира за първи път на полуфинал в Мастърс 1000 сериите

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Представителят на Казахстан ще срещне Феликс Оже-Алиасим в следващия кръг.

Александър Бублик
Снимка: БГНЕС
Представителят на Казахстан Александър Бублик заслужи място на полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в зала в Париж. 28-годишният тенисист стигна до обрат срещу Алекс де Минор (Австралия) в двубой, продължил два часа и 25 минути. В крайна сметка Бублик се наложи след 6:7 (5), 6:4, 7:5.

Първият сет беше решен в тайбрек. Де Минор триумфира в него, въпреки че губеше с 3-5 точки. Втората част отиде на сметката на Бублик след пробив в третия гейм. Той спечели и решителния трети сет така, но този път с брейк в 11-ия гейм.

В спор за място на финала Бублик, който е на първия си полуфинал от сериите Мастърс 1000, ще се изправи срещу шампиона от Брюксел Феликс Оже-Алиасим. По-рано днес канадецът спря похода на Валентен Вашеро, победител от турнира в Шанхай (Мастърс 1000).

Оже-Алиасим остава в борбата за място на Финалите на АТР в Торино. За да си гарантира участие още тази седмица, канадецът трябва да спечели титлата във френската столица.

#тенис турнир в париж 2025 #Мастърс 1000 в Париж 2025 #Александър Бублик

