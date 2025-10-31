БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оже-Алиасим е на крачка от Финалите на ATP с полуфинал на Мастърса в Париж

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Канадецът вече е само на победа от турнира на най-добрите осем в края на годината.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Феликс Оже-Алиасим изравни най-доброто си класиране на турнира на твърда настилка от сериите ATP 1000 в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Поставеният под №9 канадец е първият полуфиналист във френската столица, след като се справи сравнително комфортно с победителя от Мастърса в Шанхай Валентен Вашеро (Монако) с 6:2, 6:2 за 78 минути.

Така Оже-Алиасим направи нова голяма крачка към Финалния турнир на ATP в Торино. Той вече е на 90 точки от осмия Лоренцо Музети (Италия) и гарантира, че тенисистите зад него, които все още имат шанс на теория - Даниил Медведев и Александър Бублик, трябва да се запишат за надпреварата в Мец през следващата седмица. Канадецът се нуждае от още една победа в Париж, за да продупчи билета си за турнира на най-добрите осем мъже в света.

Оже-Алиасим предреши изхода на откриващата част още в първия гейм, който продължи цели 12 минути. Канадецът се възползва от множеството грешки на Вашеро и с третата си възможност проби подаването на своя съперник. Инерцията бе изцяло на страната на световния №10, който спечели сервиса на монегаска още веднъж за 4:1, а след това сложи край на сета при 6:2.

Шампионът от Шанхай отново трябваше да брани своето подаване на старта на втората част, като този път той се справи с тази задача. При 2:2 обаче монегаскът беше безпомощен и позволи на неговия съперник да си върне предимството. Вашеро видимо изгуби вяра в обрата и допусна нов брейк за 2:5 и макар че стигна до първите си точки за пробив в следващия гейм, канадецът сложи точка на спора с ново 6:2.

Феликс Оже-Алиасим ще спори за място на финала с победителя от сблъсъка между Александър Бублик (Казахстан) и Алекс де Минор (Австралия).

#Валентен Вашеро #ATP 1000 в Париж # Феликс Оже-Алиасим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
3
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
4
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
5
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
6
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: ATP

Александър Зверев продупчи билета си за четвъртфиналите в Париж
Александър Зверев продупчи билета си за четвъртфиналите в Париж
Синер се класира за първи път в кариерата си за Топ 8 на Мастърса в Париж Синер се класира за първи път в кариерата си за Топ 8 на Мастърса в Париж
Чете се за: 01:15 мин.
Бублик изхвърли Фриц от Мастърса в Париж Бублик изхвърли Фриц от Мастърса в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
Шелтън се класира за Финалите на АТР за първи път Шелтън се класира за Финалите на АТР за първи път
Чете се за: 01:50 мин.
Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж Оже-Алиасим продължава битката за място в Торино след нов обрат в Париж
Чете се за: 02:37 мин.
Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна "Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции? Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ