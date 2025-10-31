Оже-Алиасим е на крачка от Финалите на ATP с полуфинал на Мастърса в Париж

Феликс Оже-Алиасим изравни най-доброто си класиране на турнира на твърда настилка от сериите ATP 1000 в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Поставеният под №9 канадец е първият полуфиналист във френската столица, след като се справи сравнително комфортно с победителя от Мастърса в Шанхай Валентен Вашеро (Монако) с 6:2, 6:2 за 78 минути.

Така Оже-Алиасим направи нова голяма крачка към Финалния турнир на ATP в Торино. Той вече е на 90 точки от осмия Лоренцо Музети (Италия) и гарантира, че тенисистите зад него, които все още имат шанс на теория - Даниил Медведев и Александър Бублик, трябва да се запишат за надпреварата в Мец през следващата седмица. Канадецът се нуждае от още една победа в Париж, за да продупчи билета си за турнира на най-добрите осем мъже в света.

Оже-Алиасим предреши изхода на откриващата част още в първия гейм, който продължи цели 12 минути. Канадецът се възползва от множеството грешки на Вашеро и с третата си възможност проби подаването на своя съперник. Инерцията бе изцяло на страната на световния №10, който спечели сервиса на монегаска още веднъж за 4:1, а след това сложи край на сета при 6:2.

Шампионът от Шанхай отново трябваше да брани своето подаване на старта на втората част, като този път той се справи с тази задача. При 2:2 обаче монегаскът беше безпомощен и позволи на неговия съперник да си върне предимството. Вашеро видимо изгуби вяра в обрата и допусна нов брейк за 2:5 и макар че стигна до първите си точки за пробив в следващия гейм, канадецът сложи точка на спора с ново 6:2.

Феликс Оже-Алиасим ще спори за място на финала с победителя от сблъсъка между Александър Бублик (Казахстан) и Алекс де Минор (Австралия).