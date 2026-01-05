БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Григор Димитров стартира утре участието си. Съперник на 34-годишния българин ще бъде Пабло Кареньо Буста.

Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн
Слушай новината

Водачът в основната схема Данил Медведв (Русия) и шампионът от миналата година Иржи Лехечка (Чехия) стартираха с победи на турнира по тенис в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

Медведев спечели лесно срещу унгареца Мартон Фучович с 6:2, 6:3 за 70 минути.

Руснакът направи пет пробива от осем възможности и записа първи успех за годината. Във втория кръг той ще играе срещу Франсис Тиафо (САЩ), който елиминира Александър Вукич (Австралия) с 6:2, 6:2.

„Играх страхотно и съм доволен от нивото си. Можех да играя по-добре на сервиса си няколко пъти, но се представих страхотно от основната линия. Доволен съм от първия си мач за годината“, каза Медведев.

Защитаващият титлата си и трети поставен Лехечка се справи доста по-трудно със сънародника си Томаш Махач с 6:4, 6:7(5), 6:2. Той загуби втория сет след тайбрек, но направи два пробива в третата част и затвори мача.

В други срещи от турнира Себастиан Корда (САЩ) надделя над Валентен Вашро (Монако) със 7:6(1), 6:3, Райли Опелка (САЩ) победи Дейн Суини (Австралия) с 6:3, 7:5, а Алекс Микелсен (САЩ) се наложи над Джеймс Дъкуърт (Австралия) с 6:7(4), 7:6(2), 6:3.

За втория кръг се класираха още Камил Майхжак (Полша) след успех над Даниел Алтмайер (Германия) със 7:6(4), 6:0 и Кентен Алис (Франция) над Алексей Попирин (Австралия) с 5:7, 6:3, 6:4.

Свързани статии:

Григор Димитров стартира в Бризбейн във вторник не преди 10:30 ч.
Григор Димитров стартира в Бризбейн във вторник не преди 10:30 ч.
Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт "Пат...
Чете се за: 01:37 мин.
#тенис турнир в Бризбейн 2026 #Иржи Лехечка # Даниил Медведев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Тенис

Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Григор Димитров открива сезона в Бризбейн Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Чете се за: 01:37 мин.
Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Чете се за: 04:40 мин.
Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:42 мин.
Ема Наваро приключи за отрицателно време в Оукланд Ема Наваро приключи за отрицателно време в Оукланд
Чете се за: 01:25 мин.
САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ