Александър Зверев оцеля срещу Даниил Медведев за полуфинал в Париж

Спорт
Германецът прекрати негативна серия срещу руснака.

александър зверев оцеля даниил медведев полуфинал париж
Снимка: БТА
Александър Зверев намери място на полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Германецът оцеля срещу Даниил Медведев след 2:6, 6:3, 7:6(5) в мач от четвъртфиналите.

Действащият шампион отрази два мачбола срещу руснака, за да прекрати негативната си серия пет поредни загуби от този съперник. На полуфиналите Зверев ще спори с Яник Синер. Именно италианецът го надви на финала в турнира във Виена преди седмица. Освен това германският представител уби мечтите на руския си колега за място на финалния турнир на ATP в Торино.

"Най-много съм доволен от отразените разигравания за мача. Останах концентриран в най-важните моменти и сам си осигурих шанс за тази победа", каза Зверев, цитиран от агенция Ройтерс.

Медведев прекара двубоя предимно на основната линия и успя да пробие съперника си два пъти в първия сет, в който обаче получи и разтежение. Това отвори прозорец за Зверев към победата и той се възползва, изравнявайки резултата след 6:3 във втория сет. В решаващата част руснакът поведе с 5:4 и пропиля два мачпойнта, което форсира тайбрек. В него Зверев спечели три точки на сервис на Медведев и преодоля четвъртфиналите на турнира в Париж.

Зверев вече е с баланс 8-14 в кариерата си срещу Медведев, а срещу Синер той е с равен баланс 4-4.

"Даниил винаги е бил моят криптонит. Изобщо не обичам да играя срещу него. В последните години натрупах много загуби, така че съм доволен от успеха ми днес (в петък вечер - б.пр.). С Яник направихме страхотен мач миналата неделя и чакам с нетърпение реванша", каза още германецът.

Яник Синер се класира за първи път на полуфинал в Париж
Яник Синер се класира за първи път на полуфинал в Париж
Итлианецът направи още една крачка към завръщане на върха в...
