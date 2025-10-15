Глобиха шофьор за скриване на част от регистрационния номер на микробус в Сливенско

Специализирана операция по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в отдалечените и слабо населени места, проведе полицията в Сливен.

Акцията е проведена на 14 октомври на територията, обслужвана от участък "Градец" към Районно управление - Котел. Извършени са проверки на питейни заведения, търговски обекти, заложни къщи, частни домове, превоз и съхранение на дървесина.

Образувани са 5 проверки, свързани с незаконна сеч, добив и извозване на дървета. Горски служители са съставили 10 констативни протокола за нарушения на Закона за горите.

При контрола на пътното движение са проверени 71 превозни средства. Констатирани са 18 нарушения, за които са съставени актове и фишове. Установени са случаи на изменение в изпускателната уредба на лек автомобил, мотоциклет с регистрационен номер, който не е поставен според законовите изисквания, липса на застраховка "Гражданска отговорност", като и закрита част от регистрационен номер на товарен автомобил.

Свидетелството за управление на водача на мотоциклет е отнето, санкцията е 3 месеца лишаване и 200 лева гроба. На водач на товарен автомобил, който е закрил част от буквите в регистрационния номер, е съставен акт, като глобата е 100 лева.