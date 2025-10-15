БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Глобиха шофьор за скриване на част от регистрационния номер на микробус в Сливенско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
глобиха шофьор скриване част регистрационния номер микробус сливенско
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Специализирана операция по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в отдалечените и слабо населени места, проведе полицията в Сливен.

Акцията е проведена на 14 октомври на територията, обслужвана от участък "Градец" към Районно управление - Котел. Извършени са проверки на питейни заведения, търговски обекти, заложни къщи, частни домове, превоз и съхранение на дървесина.

Образувани са 5 проверки, свързани с незаконна сеч, добив и извозване на дървета. Горски служители са съставили 10 констативни протокола за нарушения на Закона за горите.

При контрола на пътното движение са проверени 71 превозни средства. Констатирани са 18 нарушения, за които са съставени актове и фишове. Установени са случаи на изменение в изпускателната уредба на лек автомобил, мотоциклет с регистрационен номер, който не е поставен според законовите изисквания, липса на застраховка "Гражданска отговорност", като и закрита част от регистрационен номер на товарен автомобил.

Свидетелството за управление на водача на мотоциклет е отнето, санкцията е 3 месеца лишаване и 200 лева гроба. На водач на товарен автомобил, който е закрил част от буквите в регистрационния номер, е съставен акт, като глобата е 100 лева.

#акция на полицията #Сливенско #регистрационни табели

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
"Блока на ужасите" в Свищов: Дъждовете наводниха голяма част от сградата с проблеми около санирането ѝ
5
"Блока на ужасите" в Свищов: Дъждовете наводниха голяма...
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Регионални

Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Бургас
Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Бургас
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с тротинетка край Несебър Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с тротинетка край Несебър
Чете се за: 01:42 мин.
Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре
Чете се за: 02:00 мин.
Кметът на Русе: Обстановката в с. Николово е под контрол, наблюдението върху язовирната стена продължава Кметът на Русе: Обстановката в с. Николово е под контрол, наблюдението върху язовирната стена продължава
Чете се за: 03:40 мин.
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин" Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно село" и "Люлин"
Чете се за: 02:52 мин.
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна помощ в Разлог Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция? Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
По-евтино: 2000 хранителни стоки в супермаркетите в Гърция с...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ