Глутница кучета или мечка нападна турист?

Откриха тялото на млад мъж край необитаемата хижа „Рудничар” на Витоша. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили, че е обезобразен и с голяма рана на подбедрицата. От ПСС и от природен парк "Витоша" обясниха пред „По света и у нас", че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, каквато информация се появи по-рано.

Възможно е глутница кучета, които върлуват в местността „Офелиите“, да са нападнали 35-годишния турист. Преди минути обаче стана ясно, че водещата версия на разследващите е, че мъжът е бил нападнат от голямо животно-бозайник. Ако тя бъде потвърдена, районът ще бъде обезопасен, за да не се допуснат други инциденти.