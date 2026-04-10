Гол на Георг Стояновски донесе успеха на Спартак Варна срещу Добруджа,

Спартак Варна победи Добруджа с минималното 1:0 в мач от 29-ия кръг на Първа лига. Победният гол бе дело на Георг Стояновски.

В 24-ата минута попадение на домакините не бе зачетено заради нарушение. Шанде изпрати топката в противниковата врата, но до гол не се стигна, заради нарушение на Георг Стояновски срещу вратаря Галин Григоров.

Три минути по-късно възпитаниците на Гьоко Хаджиевски имаха нов шанс за гол, но Цветелин Чунчуков стреля с глава в лявата греда.

Варненци все пак откриха резултата в 34-ата минута. Георг Стояновски се разписа от воле след подаване с глава във вратарското поле на Цветелин Чунчуков.

До почивката Шанде и Чунчуков обстрелваха противниковата врата, но не успяха да удвоят преднината на тима си заради спасявания на Галин Григоров.

И двата точни изстрела през второто полувреме бяха на сметката на гостите, но Педро Рибейро се справи с тях и заслужено се поздрави със суха мрежа. Той улови удар с глава на Томаш Коща Силва и шут от движение на Диого Ресурейсао.

Спартак Варна изравни Добруджа по точки в класирането. И двата отбора имат по 26 пункта, но Добруджа заема 11-ата позиция в подреждането заради по-добра голова разлика.