Гол в добавеното време донесе точка на Замбия в мача с Мали

Отборите на Мали и Замбия не излъчиха победител и завършиха наравно 1:1 във втория двубой от група А на турнира за Купата на африканските нации. Замбийците стигнаха до изравнителен гол във втората минута на добавеното време, когато се разписа Патсън Дака.



Преди това малийците бяха повели в 61-ата минута чрез Ласин Синайоко. Три минути преди почивката нападателят на Бешикташ Ел Билал Туре пропусна да открие резултата от дузпа, а вратарят на Замбия Уилард Муанза направи спасяване на удара от бялата точка.



Мали контролираше събитията на терена, но футболистът на Лестър Дака реализира с глава в допълнителното време, за да осигури точката в полза на замбийците.



В първата среща от групата снощи Мароко победи с 2:0 Коморските острови.