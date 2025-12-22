БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гол в добавеното време донесе точка на Замбия в мача с Мали

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Двата отбора се срещната в група А за Купата на африканските нации.

Мали - Замбия
Снимка: БГНЕС
Отборите на Мали и Замбия не излъчиха победител и завършиха наравно 1:1 във втория двубой от група А на турнира за Купата на африканските нации. Замбийците стигнаха до изравнителен гол във втората минута на добавеното време, когато се разписа Патсън Дака.

Преди това малийците бяха повели в 61-ата минута чрез Ласин Синайоко. Три минути преди почивката нападателят на Бешикташ Ел Билал Туре пропусна да открие резултата от дузпа, а вратарят на Замбия Уилард Муанза направи спасяване на удара от бялата точка.

Мали контролираше събитията на терена, но футболистът на Лестър Дака реализира с глава в допълнителното време, за да осигури точката в полза на замбийците.

В първата среща от групата снощи Мароко победи с 2:0 Коморските острови.

#Замбия #Купа на африканските нации 2025 #Мали

