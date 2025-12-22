Гол в добавеното време спаси Аталанта срещу Дженоа

Аталанта записа втори пореден успех в Серия А. Бергамаските се измъкнаха при гостуването си на Дженоа и спечелиха с 1:0 в мач от 16-ия кръг.

Домакините останаха с човек по-малко още в третата минута на двубоя, когато вратарят Никола Леали бе изгонен с директен червен картон. Гостите обаче успяха да стигнат до попадение едва в добавеното време, когато Исак Хиен се разписа.

Аталанта се изкачи на девето място в класирането с 22 точки, докато Дженоа остава на 17-а позиция с 14.