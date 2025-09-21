БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Големи горски пожари бушуват в Северозападна Испания

Диана Симеонова
По света
В гасенето участват 25 самолета за гасене на пожари

Снимка: БТА/Архив
Пожарникари и армията в Испания се борят с горски пожари в северозападната част на страната, възникнали заради сушата и високите температури. В гасенето участват 25 самолета за гасене на пожари.

Едно от огнищата в провинция Оренсе вече е било овладяно. През август там избухна пожар, който беше обявен за най-големия в историята на автономната област Галисия. Тогава пламъците изпепелиха над 200 000 декара.

Остават активни два пожара в съседната провинция Луго, където досега са унищожени около 20 000 декара, съобщи регионалното правителство. Пламъците са изпепелили няколко къщи, пет от които са били необитаеми.

