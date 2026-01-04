Големите бели акули в Средиземно море са застрашени от изчезване

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Големите бели акули в Средиземно море са сериозно застрашени от изчезване, като една от основните причини е незаконният улов. Данните са цитирани от BBC.

Проучването е направено от американски учени в партньорство с природозащитната организация Blue Marine Foundation. Според тях защитени видове акули продължават да попадат в риболовни мрежи и да се търгуват, въпреки че това е забранено от международните закони.

Голямата бяла акула е сред над 20 защитени вида акули в Средиземно море. Въпреки това изследователите са установили, че само през 2025 година са убити поне 40 големи бели акули.

Учените предупреждават, че намаляването на броя им е сериозен проблем, защото големите бели акули са върхови хищници. Те играят ключова роля за баланса в морската екосистема, като контролират популациите на други морски животни. Когато тези хищници изчезват, се нарушава цялата хранителна верига, което може да доведе до срив на екосистеми и до промени, засягащи и рибните ресурси.

Ръководителят на проучването д-р Франческо Ферети от Virginia Tech посочва, че популациите на акули в Средиземно море намаляват рязко през последните десетилетия заради интензивния индустриален риболов.

Международният съюз за защита на природата IUCN определя средиземноморската популация на голямата бяла акула като критично застрашена.

