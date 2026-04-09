Голф елитът се събира в Огъста за юбилейния Мастърс

Днес стартира юбилейното 90-о издание на най-престижния голф турнир в света - Мастърсът, първият от четирите Мейджъра в календара. Надпреварата по традиция се провежда в Огъста Нешънъл Голф Клъб в щата Джорджия и ще продължи до 12 април.

Действащ шампион е северноирландецът Рори Макилрой, който триумфира през миналата година след драматичен плейоф и оформи кариерен Голям шлем. Той ще се опита да защити титлата си и да стане едва четвъртият играч в историята с поредни победи в турнира.

Сред основните му конкуренти е световният №1 Скоти Шефлър, който вече има две „зелени сака“ (2022 и 2024) и ще преследва трети успех. Общо 91 голфъри ще се включат в битката за трофея.

Тазгодишното издание ще бъде белязано и от отсъствието на две от най-големите легенди – Тайгър Уудс и Фил Микелсън. За първи път от 1994 година насам Мастърсът ще премине без тяхно участие.

Сред фаворитите попадат още бивши шампиони като Дъстин Джонсън, Хидеки Мацуяма и Джон Рам. Интригуващи са и стартовите групи – Макилрой ще играе с Камерън Йънг и аматьора Мейсън Хауъл, докато Шефлър ще бъде в компанията на Боб Макинтайър и Гари Уудланд.

Турнирът ще бъде открит с традиционната церемония с участието на легендите Джак Никлаус, Гари Плеър и Том Уотсън, а първите удари ще бъдат направени в 14:25 часа българско време.

Общият награден фонд е 20 милиона долара, като победителят ще прибере 3.6 милиона и престижното "зелено сако“.