Голубич няма да защити трофея в Цзюцзян

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Швейцарката бе елиминирана от дебютантка в основна схема на турнир на WTA.

Виктория Голубич
Снимка: БТА
Защитаващата титлата си Виктория Голубич отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Цзюцзян (Китай) от сериите WTA 250 с награден фонд 275 094 долара.

Втората поставена швейцарка загуби от участващата с "уайлд кард" Лили Тагер с 1:6, 6:4, 5:7 за 2:14 часа.

Играейки за първи път в основна схема на турнир на WTA в кариерата си, Тагер спаси три мачбола срещу шампионката от миналия сезон в десетия гейм на третия сет, затваряйки мача с пет поредни гейма. След като спаси мачболите, тя спечели 13 поредни точки и стигна до първи финал в кариерата си.

За трофея Тагер ще играе срещу рускинята Анна Блинкова, която елиминира Доника Салкова (Чехия) с 6:4, 6:4 за 1:39 часа и достигна до третия си финал. Блинкова е шампионка в Клуж-Напока 2022 и вицешампионка в Страсбург 2023.

#Анна Блинкова #Лили Тагер #WTA 250 в Цзюцзян #Виктория Голубич

