Голубич продължава защитата на титлата си в Цзюцзян

Защитаващата титлата си Виктория Голубич се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове в Цзюцзян (Китай) от сериите WTA 250 с награден фонд 275 094 долара.

Втората поставена швейцарка победи петата в схемата Юлия Путинцева със 7:5, 6:2 в четвъртфинален двубой, продължил час и 26 минути.

Представителката на Казахстан поведе с 4:0 и 5:1 в първия сет, но Голубич обърна до 7:5 със серия от шест последователни гейма. Във втората част швейцарската тенисистка осъществи пробив за 3:1, взе аванс от 4:1 и с втория си брейк в сета затвори мача при 6:2.

На полуфиналите тя ще се изправи срещу Лили Тагер (Австрия), която отстрани германката Тамара Корпач с 6:3, 6:4 за час и 58 минути игра.

В спор за достигане до финала ще се срещнат още Доминика Салкова (Чехия) и Анна Блинкова от Русия.

Блинкова елиминира третата поставена Алиша Паркс (САЩ) със 7:5, 7:5 в двубой, продължил точно два часа. Рускинята допусна изравняване за 5:5 в първия сет, след като беше повела с 4:1, но го спечели със 7:5. Паркс стигна до равенство 5:5 и във втория сет, след като навакса пасив от 2:5, но Анна Блинкова отново направи пробив и приключи срещата при втория си мачбол за 7:5.

По-рано през деня Салкова се наложи над китайката Бай Чжосюан с 6:3, 6:4 за час и 28 минути игра.