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Голяма волейболна топка на площад "Света Неделя" в София за eвропейското първенство

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Спорт
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Васил Терзиев, Любомир Ганев, Алекс Грозданов, Джанлоренцо Бленджини и Андрей Жеков пускат часовник с обратно броене до началото на Евроволей 2026

волейбол часовник
Снимка: БФ Волейбол
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Голяма волейболна топка ще украси една от емблематичните локации в центъра на София - площад "Света Неделя" в близост до църквата "Света Неделя". Специалната инсталация ще бъде открита на 4 септември (петък) в 10:30 часа. Във волейболната топка ще бъде вграден часовник, който ще отброява времето до началото на eвропейското първенство по волейбол за мъже, на което София е домакин.

Откриващият мач на Евроволей 2026 е на 9 септември от 19 часа в "Арена 8888". Любимците на България - световните вицешампиони от 2025 г., излизат пред родна публика срещу Северна Македония.

На официалното откриване на волейболната инсталация на площад "Света Неделя" ще присъстват кметът на София Васил Терзиев, президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов, старши треньорът на България Джанлоренцо Бленджини и помощник треньорът Андрей Жеков. Те ще включат часовника, отброяващ оставащото време до старта на Евроволей 2026.

Голямата волейболна топка ще остане на площад "Света Неделя" до края на eвропейското първенство - малки и големи фенове на най-успешния отборен спорт в България, столичани и гости на София ще могат да се снимат до нея и да споделят волейболните емоции, които ще владеят столицата и цялата страна.

Мачовете в София са от 9 до 22 септември. На българска земя са мачовете от Група B на Евроволей 2026, четири осминафинала и два четвъртфинала. Полуфиналите и мачовете за медалите са в Италия. Но от откриването на 9 септември погледите на волейболния свят отново ще бъдат вперени в България, а София пак ще бъде европейска столица на волейбола.

Мачовете на българските "лъвове" от Група В са както следва:
9 септември: България - Северна Македония
11 септември: България - Португалия
12 септември: България - Украйна
14 септември: България - Израел
16 септември: България - Полша

Всички срещи на българския национален отбор са от 19 часа.

Осминафиналите в София са на 19 и 20 септември, а четвъртфиналите - на 22 септември.

В София са предвидени редица събития и активности, посветени на предстоящото eвропейско първенство по волейбол за мъже. Очакват ви много изненади и шампионско настроение във фензоната пред "Арена 8888". В парка зад музея "Земята и хората" (до метростанция "Европейски съюз") ше има специална фензона за Евроволей 2026 - EuroVolley Camp.

Волейболни инсталации за снимки ще има и във фензоната пред залата, и в EuroVolley Camp, и на спирката на метростанция "Стадион Васил Левски".

По време на eвропейското първенство шест столични парка ще предложат занимания за всички желаещи. Малки и големи приятели на волейбола ще имат възможност сами да поиграят и да изпитат наслада от любимата игра на различни локации в София от 8 до 26 септември между 17 и 19:30 часа - в парк "Люлин", парк "Студентски", парк "Гео Милев" (зад паметника на Георги Аспарухов), Северен парк (район "Надежда"), Южен парк (до EuroVolley Camp) и парк "100 години София" (район "Младост”). Очаква ви спорт на открито, награди и отлично настроение.

За феновете и гостите на София ще има и още една голяма изненада за шампиони, свързана с най-желания предмет от всички участници на Европейското първенство.

Всички емоции могат да се увековечат в кадър, с който да участвате във фотоконкурса на Столична община, за който темата на септемврийското издание е „София е волейбол“.

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#Евроволей 2026

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