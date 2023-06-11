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Гръцката писта "Серес" прие четвъртия кръг от родния шампионат по мотоциклетизъм на писта

от БНТ , Източник: БТА
19:14, 11.06.2023
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Гръцката писта "Серес" прие четвъртия кръг от родния шампионат по мотоциклетизъм на писта
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Този уикенд на пистата "Серес" край едноименния гръцки град се проведе четвъртия кръг от Републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта - Inbet Roadracing championship.

Надпреварата бе част и от каландара на балканския шампионат, а състезанията във всички класове бяха съпъствани от непрестанната промяна на атмосферните условия.

В крайна сметка победите в отделните категории заслужиха Пламен Христов, Геновева Кънева, Александър Александров, Пламен Бонев и Мартин Чой. Успехите на Христов, Чой и Александров пък ще бъдат валидни и за балканския шампионат.

Ето ги и призовите тройки в различните класове:

SP 125
1. Пламен Христов – МСК Плевен – Априлия
2. Павлин Петров – МСК Плевен – Априлия
3. Димитър Христов – МСК Плевен – Априлия

SSP 300
1. Геновева Кънева – МК Боляри – Ямаха
2. Румен Димитров – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха
3. Мартин Найденов – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки

SSP 600
1. Александър Александров – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки
2. Васил Кичуков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
3. Аксел Исмаил – Байк билд реисинг – Ямаха

SSP 600 Rookie
1. Ангел Траков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
2. Николай Денев – МК Боляри – Ямаха
3. Митко Митков – Хела мото спорт – Триумф

S 600
1. Ангел Луканов – Хела мото спорт – Сузуки
2. Борислав Рачев – Въжаров рейсинг тийм
3. Николай Бенковски – Камикадзе рейсинг тийм

F 1000
1. Валентин Георгиев - Камикадзе рейсинг тийм – Сузуки
2. Пламен Бонев – МК Боляри – БМВ
3. Иван Костадинов – Хела мото спорт – Кавазаки

SUPERBIKE
1. Мартин Чой – Еко BMW МС77 рейсинг тийм – БМВ
2. Милен Георгиев – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха
3. Боян Бончев – Байк билд рейсинг – БМВ

SUPERBIKE Rookie
1. Велислав Марков – НСА моторспорт – Кавазаки
2. Антонио Ноте – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
3. Цветелин Пенчев – МК Боляри – Ямаха

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#Мартин Чой
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