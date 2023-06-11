Гръцката писта "Серес" прие четвъртия кръг от родния шампионат по мотоциклетизъм на писта
Този уикенд на пистата "Серес" край едноименния гръцки град се проведе четвъртия кръг от Републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта - Inbet Roadracing championship.
Надпреварата бе част и от каландара на балканския шампионат, а състезанията във всички класове бяха съпъствани от непрестанната промяна на атмосферните условия.
В крайна сметка победите в отделните категории заслужиха Пламен Христов, Геновева Кънева, Александър Александров, Пламен Бонев и Мартин Чой. Успехите на Христов, Чой и Александров пък ще бъдат валидни и за балканския шампионат.
Ето ги и призовите тройки в различните класове:
SP 125
1. Пламен Христов – МСК Плевен – Априлия
2. Павлин Петров – МСК Плевен – Априлия
3. Димитър Христов – МСК Плевен – Априлия
SSP 300
1. Геновева Кънева – МК Боляри – Ямаха
2. Румен Димитров – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха
3. Мартин Найденов – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки
SSP 600
1. Александър Александров – СБ мото рейсинг тийм – Кавазаки
2. Васил Кичуков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
3. Аксел Исмаил – Байк билд реисинг – Ямаха
SSP 600 Rookie
1. Ангел Траков – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
2. Николай Денев – МК Боляри – Ямаха
3. Митко Митков – Хела мото спорт – Триумф
S 600
1. Ангел Луканов – Хела мото спорт – Сузуки
2. Борислав Рачев – Въжаров рейсинг тийм
3. Николай Бенковски – Камикадзе рейсинг тийм
F 1000
1. Валентин Георгиев - Камикадзе рейсинг тийм – Сузуки
2. Пламен Бонев – МК Боляри – БМВ
3. Иван Костадинов – Хела мото спорт – Кавазаки
SUPERBIKE
1. Мартин Чой – Еко BMW МС77 рейсинг тийм – БМВ
2. Милен Георгиев – СБ мото рейсинг тийм – Ямаха
3. Боян Бончев – Байк билд рейсинг – БМВ
SUPERBIKE Rookie
1. Велислав Марков – НСА моторспорт – Кавазаки
2. Антонио Ноте – АИТ рейсинг тийм – Ямаха
3. Цветелин Пенчев – МК Боляри – Ямаха
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