Гран при на Монако остава в календара на Формула 1 до 2035 година

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Монако е част от календара на световния шампионат още от създаването му през 1950 година.

Гран при на Монако
Снимка: БТА
Слушай новината

Състезанието за Голямата награда на Монако ще остане в календара на Формула 1 до 2035 година.

Организаторите на надпреварата и компанията, която държи правата на Формула 1, подписаха нов контракт. През ноември миналата година двете страни парафираха друго споразумение, което гарантира мястото на състезанието в Княжеството до 2031 година.

Монако е част от календара на световния шампионат още от създаването му през 1950 година, а от 1955 година само през пандемичната 2020-а там не е имало състезание.

"Улиците на Монако носят ехото на Формула 1 още от най-ранните дни на нашия спорт и за мен е чест да обявя удължаването на този договор до 2035 година", каза изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Освен Монако, дългосрочни договори има още няколко писти - тези в Маями и в Австрия до 2041 година, в Бахрейн до 2036 година, в Мелбърн, Австралия до 2035 година, във Великобритания на Силвърстоун до 2034 година, а контрактите на трасетата в Саудитска Арабия и Катар са до 2032 година.

# Гран при на Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

