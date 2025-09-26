БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гранични полицаи задържаха 7 незаконни мигранти край Малко Търново

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Снимка: ГД "Гранична полиция"
Слушай новината

Гранични полицаи задържаха 7 незаконни мигранти в района на Малко Търново преди няколко дни, съобщиха от ГД "Гранична полиция".

При специализирана операция край село Крушевец, гранични екипи спират за проверка лек автомобил, управляван от румънски гражданин. В превозното средство са открити 7 чужди граждани без документи за самоличност.

По техни сведения те са от Ирак, Сирия, Ливан и Судан. След проведени действия и разпити с преводач това е потвърдено. Всички мигранти, заедно с шофьора на автомобила, са задържани в граничен пункт “Малко Търново”.

ГД "Гранична полиция" ежедневно провежда специализирани операции срещу незаконната миграция. България изпълнява своята отговорна роля за сигурността на ЕС и Шенгенското пространство.

