Григор Димитров изпусна мачбол и отпадна на старта в Маями

Станко Димов
Чете се за: 01:37 мин.
Най-добрият български тенисист няма да успее да защити полуфинала от миналата година и ще загуби позиции в ранглистата.

Григор Димитров 2026
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров отпадна в първия кръг на Мастърс 1000 турнира в Маями. На старта българинът отстъпи в драматичен двубой с 1:2 сета пред Рафаел Колиньон (Белгия), в отделните части 6:7 (3), 6:4, 6:7 (6). Срещата продължи два часа и половина, а Димитров има за какво да съжалява, след като изтърва мачбол при 6:5 в тайбрека на решаващата част.

Преди това българинът сервира за мача и при 5:4 в третия сет, но допусна за пръв и единствен път в средащата да бъде пробит, което впоследствие се оказа фатално.

Това беше втори двубой между Димитров и Колиньон през сезона, а белгиецът записа втори успех, след като спечели и дуела им през януари на австралийска земя в Бризбейн (АТР 250).

Загубата на Димитров на старта в Маями ще му коства и сериозна загуба на точка, след като миналата година талантът от Хасково достигна до полуфиналите, където беше спрян от рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович.

Срещата Димитров – Колиньон по програма трябваше да се играе в сряда, но бе отложена с повече от 24 часа заради неблагоприятните метеорологични условия над Южна Флорида.

Във втория кръг белгиецът ще играе с №13 в схемата Флавио Коболи (Италия).

#тенис турнир в Маями 2026 #Рафаел Колиньон #Григор Димитров

