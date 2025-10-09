Григор Димитров пропуска и турнира в Стокхолм

Григор Димитров няма да участва на турнира в Стокхолм от категорията 250 на ATP.

Първата ракета на България фигурираше в списъка с участници и трябваше да направи така чаканото си завръщане на корта.

Българинът продължава да се възстановява след операция на разкъсан гръден мускул, като той получи тежката травма в мача срещу Яник Синер в осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета.

Мястото на Григор Димитров в схемата на турнира ще бъде заето от американеца Себастиан Корда.

Българинът ще загуби точки в класацията, защото миналата година игра финал на турнира.