Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Григор Димитров ще си партнира с българин на двойки на турнира в Далас

Спорт
Двубоят на Григор Димитров и Георги Георгиев ще започне не преди 23:30 часа българско време.

Снимка: БТА
Григор Димитров ще започне участието си на АТР 500 турнира в Далас с мач от турнира на двойки. Негов партньор ще бъде друг българин - 19-годишният талант Георги Георгиев. Двамата ще се състезават с „уайлд кард“, който получиха от организаторите на турнира.

Техни съперници в първия кръг ще бъдат американците Алекс Ковачевич и Бен Шелтън. Срещата е трета за деня на централния корт и ще започне не преди 23:30 часа българско време.

Младият българин участва за втора поредна година с "уайлд кард" на турнира в Далас с награден фонд 2 833 335 долара. Георгиев е студент в Southern Methodist University от Далас, който има една от най-силните тенис програми и една от най-модерните бази в САЩ. Главен треньор по тенис в университета е Грант Чен, един от най-близките приятели на Григор Димитров.

На сингъл Георги Георгиев отпадна в първия кръг на квалификациите от поставения под №2 в схемата представител на домакините Закари Свайда с 3:6, 2:6.

#тенис турнир в Далас 2026 # Григор Димитров

