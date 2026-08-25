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Григор Димитров стартира ударно в Ню Йорк, даде само три гейма на Джустино

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Спорт
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Българинът се нуждаеше от едва 67 минути, за да продължи напред в квалификациите на US Open, а следващото препятствие е Тимофей Скатов

григор димитров стартира ударно йорк даде три гейма джустино
Снимка: БГНЕС
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Григор Димитров започна по категоричен начин участието си в квалификациите за основната схема на Откритото първенство на САЩ. Българинът не остави почти никакви шансове на италианеца Лоренцо Джустино и го победи с 6:0, 6:3 само за 67 минути.

Димитров, който има полуфинал в Ню Йорк през 2019 година и достигна до четвъртфиналите през 2024-а, демонстрира сериозно превъзходство още от началните минути на срещата срещу намиращия се под №195 в световната ранглиста италианец.

Първият сет се превърна в истинска наказателна акция на българина. Димитров реализира и трите си възможности за пробив, като същевременно не позволи на Джустино да се възползва от двата си шанса за брейк в последния гейм. Така първата част приключи с категоричното 6:0.

Бившият №3 в света не намали оборотите и в началото на втория сет. Той веднага проби подаването на съперника и пое контрола върху развоя на двубоя.

Джустино успя да стабилизира представянето си и да задържи следващите си три сервис гейма, но така и не намери начин да постави Димитров под сериозно напрежение.

При 5:3 българинът отново атакува подаването на италианеца, стигна до петия си пробив в мача и сложи край на срещата още при първата си възможност за победа.

Убедителният успех изпрати Димитров в следващия етап на квалификациите, където негов съперник ще бъде Тимофей Скатов. Представителят на Казахстан, който заема 205-о място в световната ранглиста, преодоля белгиеца Жил Арно Баи с 6:4, 6:2.

Скатов има две участия в основната схема на US Open, но до момента никога не е преминавал първия кръг.

За Димитров пък убедителният старт е важна първа крачка към голямата цел – завръщане в основната схема на турнира в Ню Йорк, където българинът е постигал едни от най-силните резултати в кариерата си на турнирите от Големия шлем.

#квалификации за US Open 2026 # Григор Димитров #Лоренцо Джустино

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