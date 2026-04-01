Григор Димитров влиза в битка с елита на тениса в иновативния турнир UTS

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще вземе участие в Ultimate Tennis Showdown (UTS) - иновативен турнир, който събира едни от най-големите звезди на световния тенис. Надпреварата ще се проведе в Ним, Франция, и ще включва осем състезатели от световния елит.

Димитров започва участието си срещу водача в схемата Феликс-Оже Алиасим в четвъртфиналите, като сред останалите имена личат Стефанос Циципас, Андрей Рубльов, Каспер Рууд, Карен Хачанов, Юго Юмбер и Александър Бублик.

Турнирът предлага различен формат спрямо традиционния тенис – с по-кратки мачове, динамично темпо и възможност зрителите да чуят комуникацията между играчите и техните треньори в реално време. Това превръща всеки двубой в шоу и доближава феновете до случващото се на корта.

Срещите ще се проведат на 3 и 4 април, като българската публика ще може да ги проследи чрез платформата VOYO. Четвъртфиналите започват в петък, а кулминацията ще бъде финалът в събота.

Двубоите ще се играят в емблематичната "Арена де Ним“ - римски амфитеатър от I век, който придава допълнителна атмосфера на едно от най-иновативните събития в съвременния тенис.