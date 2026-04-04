Григор Димитров загуби от Карен Хачанов във втория си мач на иновативния турнир в Ним

Най-добрият българския тенисист Григор Димитров остана на пето място на демонстративния турнир от сериите UTS Tour в Ним. Първата ракета на България отстъпи с 0:3 (10:15, 10:17, 11:16) пред руснака Карен Хачанов във втория си мач от надпреварата.

Двубоят се игра на сцена, оформена като античен амфитеатър. Двамата нямаха право на първи сервис, което означаваше, че всеки сгрешен начален удар е точка за съперника. Силният вятър и трудните условия на корта допълнително затрудниха двамата тенисисти.

34-годишният хасковлия допусна поражение и в първата си среща вчера от канадеца Феликс Оже-Алиасим.

Турнирът от сериите Ultimate Tennis Showdown в Ним е с награден фонд 1 милион долара.